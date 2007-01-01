Характеристики товара
Описание
Настольная лампа привлекает внимание своим культовым силуэтом "грибка". Полукруглый плафон из черного металла с внутренней белой отделкой создает мягкое свечение. Лампа оснащена цепочкой для удобного включения и выключения света, что добавляет ей ретро-шарм. Компактные размеры (37,5×20×20 см) позволяют легко разместить лампу на прикроватной тумбе, рабочем столе или в гостиной. Лампа рассчитана на одну лампу мощностью до 40 Вт. Площадь освещения составляет около 3 кв.м, что идеально подходит для создания уютной атмосферы. Лампа органично впишется в интерьеры, современную классику или минимализм. Идеальный выбор для спален, гостиных, кабинетов, кафе или отелей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота375 мм
- Вес1.04 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки215 мм
- Высота упаковки325 мм
- Вес упаковки1.45 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет