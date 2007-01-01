Характеристики товара
Описание
Лаконичная настольная лампа. Аккуратный тканевый абажур белого цвета создает мягкое приглушенное освещение. Металлический каркас латунного цвета дополнен устойчивым основанием круглой формы. Современный дизайн лампы украсит любой интерьер спальни, зала или кабинета. В качестве источника освещения подойдут лампы с цоколем Е27
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота680 мм
- Вес1.7 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки2.2 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет