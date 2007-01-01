Характеристики товара
Описание
Изящная настольная лампа. Источник света украшен прозрачными вставками из стекла, которые рассеивают и создают игру света. Металлический каркас и основание дополняют образ и надежно фиксируют светильник на горизонтальной поверхности. Настольная лампа с эффектным дизайном дополнит интерьер спальни, зала или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина240 мм
- Глубина240 мм
- Высота550 мм
- Вес2.8 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп3
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки140 мм
- Вес упаковки3.45 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет