Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина37 мм
- Глубина50 мм
- Высота94 мм
- Ширина сиденья37 мм
- Глубина сиденья37 мм
- Вес4 кг
- Объем0.2 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
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