Характеристики товара
Описание
Барный стул из коллекции «Марсель» представлен в виде стального каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон - роуп.Каркас стула окрашен порошковой краской. Высота сидения без подушки – 730 мм. В комплекте одна подушка со съёмным чехлом с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина510 мм
- Высота1070 мм
- Вес10,5 кг
- Материал каркасасталь
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки1210 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.74 м3
- Изделия стопируютсяНет