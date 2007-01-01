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Стул Марсель плетеный из роупа, салатовый меланж - фото 1Стул Марсель плетеный из роупа, салатовый меланж - фото 2

Стул Марсель плетеный из роупа, салатовый меланж

Артикул: CH-076-055
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Марсель» предназначен для организации обеденной зоны или зону лаунж. Оплетка - современный материал «роуп», которым каркас оплетался вручную. Роуп - это эластичные синтетические ленты, изготовленные из высокопрочных полиэфирных волокон. В комплекте одна подушка с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол светло-серого цвета съёмный, можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсалатовый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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