Характеристики товара
Описание
Стул вращается, с автоматическим стопом
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина660 мм
- Высота820 мм
- Цветсерый
Стул вращается, с автоматическим стопом
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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