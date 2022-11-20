Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Daniel в современном стиле создаст качественное дополнительное освещение в доме. Тканевый абажур мягко рассеивает свет и наполняет атмосферой уюта. Корпус выполнен из качественного металла и декорирован небольшим хрустальным камнем. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Благодаря нескольким источникам света площадь освещения составляет 5 кв.м. Идеальный вариант для спальни, коридора и гостиной. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.
- Количество ламп: 2
- Тип цоколя: E14
- Мощность лампы: 60 Вт.
- Общая мощность светильника: 120 Вт.
- Напряжение: 220V-240V
- Площадь освещения: 5 м2
- Степень защиты: IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 22*18*24
Вес брутто: 1,98
Объем: 0,010
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Ширина240 мм
- Диаметр360 мм
- Глубина240 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсерый, серебряный