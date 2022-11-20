Бра V2491-2W Daniel 2*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Daniel в современном стиле создаст качественное дополнительное освещение в доме. Тканевый абажур мягко рассеивает свет и наполняет атмосферой уюта. Корпус выполнен из качественного металла и декорирован небольшим хрустальным камнем. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Благодаря нескольким источникам света площадь освещения составляет 5 кв.м. Идеальный вариант для спальни, коридора и гостиной. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.

  • Количество ламп: 2
  • Тип цоколя: E14
  • Мощность лампы: 60 Вт.
  • Общая мощность светильника: 120 Вт.
  • Напряжение: 220V-240V
  • Площадь освещения: 5 м2
  • Степень защиты: IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 22*18*24

Вес брутто: 1,98

Объем: 0,010

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Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Ширина240 мм
  • Диаметр360 мм
  • Глубина240 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсерый, серебряный

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