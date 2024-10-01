Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина107 мм
- Высота200 мм
- Мощность6 Вт
- ЦокольLED
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бра V1172-1W Vesta 1*E14*60W
Бра V1203-1W Lione 1*E14*60W
Люстра Легаси, алюминий хром, 5 ламп
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2782-CL Ello LED 140W
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2821-CL Nino LED 144W
Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W
Люстра на штанге Девис, венге, 4 лампы
Люстра Томми, белый, 5 светильников
Светильник Бакстер,12 Вт
Люстра Марсель, белый, 65 Вт
Стол Лофт Эгоист
Стол фитомодуль суккулент Хони
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой
Кресло прозрачное Crystal
Столешница Oxalit Kilkini
Кресло Дублин, белое
Стол обеденный Кослан мини
Пуф Клайс велюр серый
Стул Одди, велюр коричневый
Стол придиванный Агами
Светильник подвесной светодиодный V11084-PL Cleri
Светильник подвесной светодиодный V11086-PL Ontario
Светильник подвесной светодиодный V11104-PL Keiro
Светильник подвесной светодиодный V11105-PL Keiro
Светильник подвесной светодиодный V11111-PL Montana
Светильник подвесной V11117-P Allen
Светильник подвесной светодиодный V11090-PL Agato
Светильник подвесной светодиодный V11091-PL Agato
Светильник подвесной светодиодный V11103-PL Keiro
Светильник подвесной светодиодный V11109-PL Chester