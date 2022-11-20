Характеристики товара
Описание
Светодиодный настенный светильник True в оригинальном дизайне. Светильник сочетает в себе металлический каркас и витиеватую лампу из матового стекла. Оригинальный дизайн поможет вписать True в любой современный интерьер. Настенный светильник легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 16 Вт.
- Общая мощность светильника 16 Вт.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина300 мм
- Длина300 мм
- Глубина50 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый, бронза