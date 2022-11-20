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Диван Аргос - фото 1

Диван Аргос

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1200 мм

Ширина: 590 мм

Высота: 885 мм

Материал: сталь

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