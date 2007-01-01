Характеристики товара
Описание
Диван «Амстердам» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Роуп является гипоаллергенным, прочным, износостойким и устойчивым к ультрафиолету. Приятный на ощупь и напоминает шерстяное плетение.Цвет каркаса и оплетки – серый. На ножках дивана идут серые пластиковые наконечники (заглушки).Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой бежевого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Материал ткани
олефин 100% плотностью 277гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1525 мм
- Глубина770 мм
- Высота735 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес18.3 кг
- Материалалюминий, роуп
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки1550 мм
- Объём упаковки0.93 м3
- Изделия стопируютсяНет