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Амстердам диван 2-местный плетеный из роупа, каркас алюминий, роуп серый круглый, ткань бежевая - фото 1Амстердам диван 2-местный плетеный из роупа, каркас алюминий, роуп серый круглый, ткань бежевая - фото 2
NEW

Амстердам диван 2-местный плетеный из роупа, каркас алюминий, роуп серый круглый, ткань бежевая

Артикул: CH-077-207
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван «Амстердам» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Роуп является гипоаллергенным, прочным, износостойким и устойчивым к ультрафиолету. Приятный на ощупь и напоминает шерстяное плетение.Цвет каркаса и оплетки – серый. На ножках дивана идут серые пластиковые наконечники (заглушки).Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой бежевого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Материал ткани
олефин 100% плотностью 277гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1525 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота735 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес18.3 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки1550 мм
  • Объём упаковки0.93 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Амстердам диван 2-местный плетеный из роупа, каркас алюминий, роуп серый круглый, ткань бежевая
Амстердам диван 2-местный плетеный из роупа, каркас алюминий, роуп серый круглый, ткань бежевая
89 590
В корзине

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