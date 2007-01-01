Характеристики товара
Описание
Двухместный диван «Касабланка» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - серо-коричневый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина800 мм
- Высота695 мм
- Вес25 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки1670 мм
- Вес упаковки30 кг
- Объём упаковки1.06 м3
- Изделия стопируютсяНет