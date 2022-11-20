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Диван MANGO B со столом

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Диван LUIZA

Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации - полновыкатная еврософа

Бельевой ящик - да

Жесткость - мягкий

Наполнитель - независимые пружинные блоки, высокоэластичный ППУ

Каркас - металлокаркас

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