Товар в корзине. Перейти
Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige - фото 1Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige - фото 2Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige - фото 3Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige - фото 4Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige - фото 5

Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black
Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black
Следующий Диван Макадо угловой беленый дуб, orange
Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black

Характеристики товара

Описание

Диван Макадо Угловой станет приятным приобретением для вашего дома.
Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и шесть приспинных подушек позволяют с комфортом разместиться на данном диване.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Угловой диван Макадо совмещает в себе хорошее качество и дизайн.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2180 мм
  • Ширина1530 мм
  • Высота800 мм
  • Вес80 кг
  • Материалткань, вельвет, дерево, сосна
  • Цветбежевый, коричневый

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
16

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
9

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55031
2 240 ₽
40Хит

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

В наличии 15 шт.
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
40

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
17

Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, Chateau розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65030
2 350 ₽
18

Стул Хит 25мм - золото, Chateau розовый

Стул Винус NEW, пластиковый, золотойНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
13

Стул Винус NEW, пластиковый, золотой

Стул Oliver Square велюр мятныйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Oliver Square велюр мятный

В наличии 14 шт.
Стул Наполеон New, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽Оптовая цена
5

Стул Наполеон New, пластиковый, черный

Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Модульный диван Baff, велюр selesta 22Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 900
12

Модульный диван Baff, велюр selesta 22