Характеристики товара
Описание
Это легкие и прочные стулья, которые легко перемещать на кухне и которые оставляют место для жизни, а не для мебели. При этом они гораздо прочнее и качественней, чем обычные стулья. Выдерживают вес свыше 200 кг (для постоянной нагрузки рекомендуется не более 130 кг), обивка из дорогого износостойкого велюра, эргономичный и очень удобный каркас
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина630 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет