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Комплект Amure (Кресло 2шт, Диван 2-местный 1шт, стол кофейный 70х110хН60) - фото 1Комплект Amure (Кресло 2шт, Диван 2-местный 1шт, стол кофейный 70х110хН60) - фото 2Комплект Amure (Кресло 2шт, Диван 2-местный 1шт, стол кофейный 70х110хН60) - фото 3Комплект Amure (Кресло 2шт, Диван 2-местный 1шт, стол кофейный 70х110хН60) - фото 4Комплект Amure (Кресло 2шт, Диван 2-местный 1шт, стол кофейный 70х110хН60) - фото 5Комплект Amure (Кресло 2шт, Диван 2-местный 1шт, стол кофейный 70х110хН60) - фото 6

Комплект Amure (Кресло 2шт, Диван 2-местный 1шт, стол кофейный 70х110хН60)

Артикул: CH-073-765
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван 2-местный размер 130х75хН93 см -1 шт

Кресло размер 59х75хН93 см - 2 шт

Стол кофейный размер 70х110хН60 см - 1 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Комплект Amure (Кресло 2шт, Диван 2-местный 1шт, стол кофейный 70х110хН60)
Комплект Amure (Кресло 2шт, Диван 2-местный 1шт, стол кофейный 70х110хН60)
152 490
В корзине

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