Характеристики товара
Описание
Диван 2-местный размер 130х75хН93 см -1 шт
Кресло размер 59х75хН93 см - 2 шт
Стол кофейный размер 70х110хН60 см - 1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Диван 2-местный размер 130х75хН93 см -1 шт
Кресло размер 59х75хН93 см - 2 шт
Стол кофейный размер 70х110хН60 см - 1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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