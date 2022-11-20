В комплект входят:
Стол, 80х80, 1
Кресло, 6
Сиденье/подушка (комплект), 1
Вместительная обеденная группа из искусственного ротанга «Вояж» – обеденный стол и пара 3-местных диванов – подойдет для больших компаний, а также уличных интерьеров, кафе, ресторанов и загородных клубов. Рассчитана на 6 персон. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.
Обеденный комплект Вояж, на 5 персон
Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 7 персон
Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 6 персон
Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 5 персоны
Обеденный комплект Куб, на 4 персоны
Обеденный комплект Пикник, на 6 персон