Обеденный комплект Вояж, на 6 персон

11 оценок

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Обеденный комплект Вояж, на 6 персон

4.7
167 390 ₽
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Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны
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Обеденный комплект Вояж, на 4 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 80х80, 1

Кресло, 6

Сиденье/подушка (комплект), 1


Вместительная обеденная группа из искусственного ротанга «Вояж» – обеденный стол и пара 3-местных диванов – подойдет для больших компаний, а также уличных интерьеров, кафе, ресторанов и загородных клубов. Рассчитана на 6 персон. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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