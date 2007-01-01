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Настоящее фото товара Стул КозиРетт, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул КозиРетт, коричневый
6 оценок
4 190
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Стул КозиРетт, коричневый - фото 1Стул КозиРетт, коричневый - фото 2

Стул КозиРетт, коричневый

Артикул: CH-073-011
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота760 мм
  • Вес3.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул коричневый из искусственного ротанга. Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить плоская. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота760 мм
  • Вес3.1 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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