Характеристики товара
Описание
Стул коричневый из искусственного ротанга. Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить плоская. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина540 мм
- Высота760 мм
- Вес3.1 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет