Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Механизм качания Топ-ган с регулировкой по высоте и возможностью фиксации кресла в рабочем положении
Крестовина хром
Подлокотники пластиковые
Ограничение по весу: 150 кг
Соответствует стандарту Bifma
Материал обивки: cпинка – сетка, сиденье – ткань.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья455/555 мм
- Глубина440 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес9.65 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьясетка
- Страна изготовленияКитай