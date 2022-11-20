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Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 1Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 2Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 3Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 4

Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром

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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания Топ-ган с регулировкой по высоте и возможностью фиксации кресла в рабочем положении

Крестовина хром

Подлокотники пластиковые

Ограничение по весу: 150 кг

Соответствует стандарту Bifma

Материал обивки: cпинка – сетка, сиденье – ткань.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья455/555 мм
  • Глубина440 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес9.65 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьясетка
  • Страна изготовленияКитай

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