Товар в корзине. Перейти
Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey - фото 5Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey - фото 6

Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey

Артикул: CH-067-692
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло высокое КАСТРО
Фотография товара Кресло высокое КАСТРО от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины и угла наклона сиденья.
Гарантия 2 года.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка
  • Цвет каркасасерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа бежевая

32
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, экокожа коричневая

47
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый

37
В наличии 486 шт.
Фотография товара Кресло Окотлан, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Окотлан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Окотлан, белый

42
Фотография товара Стул Darin cream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Darin cream, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590
Оптовая цена

Стул Darin cream

44
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 890
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный

5
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Brown

8
Фотография товара Кресло College BX-3813/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3813/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло College BX-3813/Red

9
New
Фотография товара Кресло Савойя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Савойя, произведённого компанией ChiedoCover
32 890
Оптовая цена

Кресло Савойя

9
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-20 limber black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-20 limber black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-20 limber black / black

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Trizor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Trizor, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Trizor

5
В наличии 30 шт.
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик

45
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный

37
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/ серый, текстиль/ эко.кожа крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/ серый, текстиль/ эко.кожа крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/ серый, текстиль/ эко.кожа крестовина пластик

43
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Panamera черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Panamera черное, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Panamera черное

41
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Офисное кресло Ситро, пластик серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Офисное кресло Ситро, пластик серый

32
Настоящее фото товара Кресло Restart легкое, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло Restart легкое

41
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Racer черное / красное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Racer черное / красное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 09015
25 860 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Racer черное / красное

48
В наличии 16 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Arano brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Arano brown, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Компьютерное кресло Arano brown

30
Фотография товара Стул Rodas black, green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rodas black, green, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул Rodas black, green

37
В наличии 9 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, кремовый

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Techno черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Techno черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49036
20 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Techno черный

10
В наличии 124 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло для офиса ТАНГО от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса ТАНГО, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло для офиса ТАНГО

7
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-5 raze black / black, mesh / fabric, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-5 raze black / black, mesh / fabric, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-5 raze black / black, mesh / fabric, черный

10
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-1 rust black, ткань / сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-1 rust black, ткань / сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-1 rust black, ткань / сетка, черный

10

Товар в корзине

Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey
Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey
от 79 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Trizor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Trizor, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Trizor

5
В наличии 30 шт.
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик

45
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт-2, 1500x800

46