Характеристики товара
Описание
Увеличенная мягкая зона поясничной поддержки обеспечивает превосходную поддержку спины в течение рабочего дня. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированными полозьями, придавая креслу элегантность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина675 мм
- Глубина700 мм
- Высота1055 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья700 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Высота спинки580 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки390 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки18.60 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет