Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Orio, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Orio, искусственная кожа, черный
11 оценок
15 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 1Кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 2Кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 3Кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 4Кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 5

Кресло Orio, искусственная кожа, черный

Артикул: CH-080-103
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина675 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1055 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Galaxy, хром
Фотография товара Кресло для руководителя Galaxy, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный
Фотография товара Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Увеличенная мягкая зона поясничной поддержки обеспечивает превосходную поддержку спины в течение рабочего дня. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированными полозьями, придавая креслу элегантность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина675 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1055 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья700 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Высота спинки580 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки18.60 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное Summer, хром, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Summer, хром, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Кресло офисное Summer, хром, белый

41
Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа серая

43
В наличии 43 шт.
Фотография товара Кресло офисное Ашшур JP от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Ашшур JP, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Ашшур JP

11
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, коричневый

14
В наличии 63 шт.
Фотография товара Кресло CLG-619 MXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CLG-619 MXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Кресло CLG-619 MXH-A Black

8
В наличии 141 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Grey

15
Фотография товара Кресло College H-8369F/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8369F/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Кресло College H-8369F/Black

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кресло Роза, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло Роза, черный

8
Настоящее фото товара Кресло Логос, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Кресло Логос

14
Фотография товара Кресло Cove Самба, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cove Самба, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Кресло Cove Самба, пластик

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Совт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Совт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло Совт, черный

14
В наличии 65 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

42
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием

40
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 33 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, кремовый

13
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж серое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж серое

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас

9
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный

13
Настоящее фото товара Кресло Надир 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Кресло Надир 1Д

15
Настоящее фото товара Кресло Сатурн, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Кресло Сатурн

7
Фотография товара Кресло Carter, белый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Carter, белый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло Carter, белый пластик

9
Фотография товара Кресло Hayes, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hayes, хром, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Кресло Hayes, хром

13
Фотография товара Кресло Бабби чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бабби чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Кресло Бабби чёрный / бежевый

9
Фотография товара Кресло поворотное Boom, ткань, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Boom, ткань, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло поворотное Boom, ткань, розовый

9
Фотография товара Кресло поворотное Spark, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Spark, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Кресло поворотное Spark, серый, велюр

15
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
26 690

Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый

6

Товар в корзине

Кресло Orio, искусственная кожа, черный
Кресло Orio, искусственная кожа, черный
15 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Совт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Совт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло Совт, черный

14
В наличии 65 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

42
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности