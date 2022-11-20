Характеристики товара
Описание
Высота: 1010-1140 мм
Ширина: 570 мм
Глубина: 540 мм
Высота до сидения: 490-620 мм
Производство - Россия
Высота: 1010-1140 мм
Ширина: 570 мм
Глубина: 540 мм
Высота до сидения: 490-620 мм
Производство - Россия
Пуф Arwen, серо-розовый
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Пуф Drim, синий
Пуф Drim, винный
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