Характеристики товара
Описание
Высота: 860-990 мм
Ширина: 570 мм
Глубина: 580 мм
Высота до сидения: 480-610 мм
Упаковка: 610 мм*390 мм*740 мм
Производство - Россия
Высота: 860-990 мм
Ширина: 570 мм
Глубина: 580 мм
Высота до сидения: 480-610 мм
Упаковка: 610 мм*390 мм*740 мм
Производство - Россия
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