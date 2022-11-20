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Кресло Комфи

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Характеристики товара

Описание

Высота: 1150-1250 мм

Ширина: 620 мм

Глубина: 660 мм

Высота до сидения: 510-610 мм

Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм

Производство - Россия

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