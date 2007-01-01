Характеристики товара
Описание
Современное кресло для руководителя изготовлено из натуральной кожи. Алюминиевые подлокотники с мягкими накладками обеспечивают комфорт, а плавный изгиб спинки и удобный подголовник позволяют расслабиться в течение рабочего дня. Кресло оснащено синхронным механизмом с возможностью фиксации в четырех положениях и выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина660 мм
- Высота1225/1310 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья460/545 мм
- Высота спинки805 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьянатуральная кожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Вес упаковки26 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет