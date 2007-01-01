Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Нек, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Нек, раскладное, капучино
6 оценок
136 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Нек, раскладное, капучино - фото 1

Кресло Нек, раскладное, капучино

Артикул: CH-082-420
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Атмосфера, серый
Фотография товара Кресло Атмосфера, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Биом, темно-серый, серый, черный
Фотография товара Кресло Биом, темно-серый, серый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал обивки: вельвет / Вес: 40 кг / Высота с учетом спинки (см): 96 / Высота сидения (см): 48 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 57 / Материал каркаса: металл / Фабрика: Польша / Цвет: капучино / Ширина (см): 76

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

66
Фотография товара Кресло Ессей, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессей, серое, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Кресло Ессей, серое

40
Фотография товара Кресло Egg, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
140 890
Оптовая цена

Кресло Egg, натуральная кожа

40
Настоящее фото товара Кресло - качалка на полозьях Папасан Харли, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Кресло - качалка на полозьях Папасан Харли

34
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Рэмо венге, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, зеленое

34
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит

11
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-A Black

8
Фотография товара Кресло College BX-3803/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3803/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3803/Blue

11
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Корвет, графит, ножки ясень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Корвет, графит, ножки ясень, произведённого компанией ChiedoCover
54 890
Оптовая цена

Кресло Корвет, графит, ножки ясень

7
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Свен Стайл Чеир, тёмно-серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Свен Стайл Чеир, тёмно-серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
28 29047
52 990 ₽

Кресло Свен Стайл Чеир, тёмно-серый, искусственная замша

14
В наличии 24 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Терра Кросс конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Терра Кросс конус, синий

10
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венте, велюр Велютто 40, с логотипом, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венте, велюр Велютто 40, с логотипом, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 9501
8 990 ₽

Стул Венте, велюр Велютто 40, с логотипом, желтый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Лабио, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лабио, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 4903
16 990 ₽

Стул Лабио, темно-серый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар

9
Фотография товара Стул Osvald, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Osvald, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стул Osvald, белый велюр

12
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, велюр красный, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, велюр красный, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09013
5 790 ₽

Стул Аэр, велюр красный, ножки металл

10
Фотография товара Стул Тумулт, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тумулт, графит, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул Тумулт, графит

15
В наличии 330 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Осло велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3903
8 590 ₽Оптовая цена

Стул Осло велюр черный

26
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Вивьен, экокожа, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивьен, экокожа, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 5903
13 990 ₽

Стул Вивьен, экокожа, светло-бежевый

8
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Bruno орех, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno орех, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стул Bruno орех, темно-серый

12

Другие товары из раздела мягкие кресла

Настоящее фото товара Кресло Ball, произведённого компанией ChiedoCover
117 290
Оптовая цена

Кресло Ball

44
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Beige

7
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Brown

15
Фотография товара Кресло Фузз, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фузз, серое, произведённого компанией ChiedoCover
29 290

Кресло Фузз, серое

13
Настоящее фото товара Кресло Добби, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 990

Кресло Добби, серый, черный

10
В пути 937 шт.
Настоящее фото товара Кресло Кампаунд, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
54 890

Кресло Кампаунд, раскладное, серый

13
В пути 307 шт.
Фотография товара Кресло Папилла, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Папилла, велюр, бежевый

5
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, салатовый

10
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, желтый

8
Распродажа
Фотография товара Кресло Кэйт, ткань, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэйт, ткань, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 5903
14 990 ₽

Кресло Кэйт, ткань, экокожа, коричневый

14
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Кресло Нек, раскладное, капучино
Кресло Нек, раскладное, капучино
136 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Терра Кросс конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Терра Кросс конус, синий

10
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венте, велюр Велютто 40, с логотипом, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венте, велюр Велютто 40, с логотипом, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 9501
8 990 ₽

Стул Венте, велюр Велютто 40, с логотипом, желтый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Лабио, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лабио, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 4903
16 990 ₽

Стул Лабио, темно-серый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности