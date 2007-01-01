Характеристики товара
Описание
Стул барный Ханна — современная элегантность в минималистичном дизайне. Обивка стула выполнена из иск.замши, которая сочетает в себе износостойкость и легкость в уходе. Материал легко чистится, не подвержен выцветанию и сохраняет привлекательный вид даже при активном использовании. Барный стул Ханна отличается комфортной посадкой благодаря удобному сиденью и поддерживающей спинке. Лаконичный дизайн и современный стиль делают его идеальным выбором для создания уютной атмосферы в любом помещении. Стул стоит на прочных металлических ножках с подпятниками, которые защищают напольное покрытие от повреждений. Удобная подножка обеспечивает дополнительный комфорт при длительном использовании. Идеально впишется как в интерьер модных заведений, так и в домашнюю кухню. Барный стул Ханна привнесет стиль и удобство в любое пространство, будь то кафе, бар или современная кухня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина550 мм
- Высота1100 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья765 мм
- Высота посадочного места 765 мм
- Вес6.8 кг
- Материалметалл, фанера, искусственная замша
- Допустимая нагрузка120
- Тип ножекбарные ножки
- Цветтемно-серый
- Обивкаискусственная замша
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки16.7 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет