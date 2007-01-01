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Настоящее фото товара Стул барный Ханна иск.замша бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Ханна иск.замша бежевый
11 оценок
14 590
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Ханна иск.замша бежевый - фото 1Стул барный Ханна иск.замша бежевый - фото 2Стул барный Ханна иск.замша бежевый - фото 3Стул барный Ханна иск.замша бежевый - фото 4Стул барный Ханна иск.замша бежевый - фото 5Стул барный Ханна иск.замша бежевый - фото 6Стул барный Ханна иск.замша бежевый - фото 7Стул барный Ханна иск.замша бежевый - фото 8

Стул барный Ханна иск.замша бежевый

Артикул: CH-089-072
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1100 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Ханна — современная элегантность в минималистичном дизайне. Обивка стула выполнена из иск.замши, которая сочетает в себе износостойкость и легкость в уходе. Материал легко чистится, не подвержен выцветанию и сохраняет привлекательный вид даже при активном использовании. Барный стул Ханна отличается комфортной посадкой благодаря удобному сиденью и поддерживающей спинке. Лаконичный дизайн и современный стиль делают его идеальным выбором для создания уютной атмосферы в любом помещении. Стул стоит на прочных металлических ножках с подпятниками, которые защищают напольное покрытие от повреждений. Удобная подножка обеспечивает дополнительный комфорт при длительном использовании. Идеально впишется как в интерьер модных заведений, так и в домашнюю кухню. Барный стул Ханна привнесет стиль и удобство в любое пространство, будь то кафе, бар или современная кухня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1100 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья765 мм
  • Высота посадочного места 765 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материалметалл, фанера, искусственная замша
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкаискусственная замша

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки16.7 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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