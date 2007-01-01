Характеристики товара
Описание
Двухместный диван «Монако» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - светло-серый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой светло-серого цвета. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Вес26.5 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки1610 мм
- Вес упаковки31.60 кг
- Объём упаковки1.04 м3
- Изделия стопируютсяНет