Характеристики товара
Описание
Высота: 900-1030 мм
Ширина: 570 мм
Глубина: 550 мм
Высота до сидения: 470-600 мм
Производство - Россия
Высота: 900-1030 мм
Ширина: 570 мм
Глубина: 550 мм
Высота до сидения: 470-600 мм
Производство - Россия
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Кресло Комфорт
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Кресло КС-6
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