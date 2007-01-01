Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Mergence, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Mergence, черный, голубой
14 оценок
16 190
Кресло компьютерное Mergence, черный, голубой - фото 1Кресло компьютерное Mergence, черный, голубой - фото 2Кресло компьютерное Mergence, черный, голубой - фото 3
NEW

Кресло компьютерное Mergence, черный, голубой

Артикул: CH-083-852
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эргономичное кресло для настоящих геймеров, проводящих много часов подряд за компьютером. Кресло – блестящий представитель геймерских кресел в своем классе с запоминающимся и ярким дизайном.

Высокая спинка эргономичной формы с ярко выраженной боковой поддержкой.
Спинка снабжена мягким комфортным подголовником.
Сиденье объемное средней жесткости.
Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – экокожи и дышащей сетчатой ткани TW в зонах перегрева.
Подлокотники пластиковые с мягкими накладками из экокожи в цвет кресла.
Крестовина пластиковая с декоративными пластиковыми цветными элементами.
Комплектуется прорезиненными роликами, обеспечивающими бесшумный ход и защиту пола от повреждений.
Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun Lux" с регулировкой усилия качания под вес сидящего и возможностью фиксации в любом положении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветголубой, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.98 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

