Характеристики товара
Описание
Современное кресло с эргономичной спинкой и поясничной поддержкой, обтянутой прочной корейской сеткой. Регулируемые подлокотники оснащены мягкими накладками. Кресло отлично подойдет для открытых офисов и коворкингов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина660 мм
- Высота1020/1130 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет