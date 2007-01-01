Люстра сочетает в себе элегантную прямолинейность и сияющую фактуру хрустальных плафонов. Каждый из плафонов выполнен из прозрачного хрусталя с огранкой, благодаря которой свет преломляется и рассыпается яркими бликами, создавая торжественную атмосферу. Прямоугольная основа в сочетании с подвесной конструкцией придаёт светильнику графичность и современное звучание, сохраняя при этом утонченную классику. Покрытие корпуса глянцевое, оттенок хром — подходит как для светлых, так и для тёмных интерьеров. Люстра оснащена пятью патронами Е14, каждый из которых поддерживает лампу мощностью до 40 Вт. Общая мощность — до 200 Вт света, что достаточно для равномерного освещения помещения площадью до 12 кв.м. Конструкция подвеса регулируется по высоте (от 120 до 180 см), что удобно для различных потолков, включая натяжные. Идеальна для обеденной зоны, кухни-столовой, спальни, холла, гостиной или лаунж-пространства. Подчёркивает вкус владельца и вносит нотку торжественности в повседневную обстановку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина850 мм
- Глубина100 мм
- Высота2130 мм
- Вес3.33 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп5
- Мощность200 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветсеребряный, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки130 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет