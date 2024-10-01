Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник V11089-PL Agato это стильное и функциональное решение для современного интерьера. Плафон из фетра с высоким коэффициентом звукопоглощения (NRC = 0,7) помогает снизить уровень шума, создавая комфортную и спокойную атмосферу. Светильник мощностью 12 Вт эффективно освещает площадь до 10 м. Регулируемая высота подвеса позволяет использовать его в разных пространствах, от гостиных до офисов. Материал плафона экологичен, безопасен и огнестоек (класс A/HB), что гарантирует долговечность и надежность. Светильник идеально впишется в минималистичные и современные интерьеры.
Подвесной светильник LED подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина398 мм
- Глубина306 мм
- Высота1735 мм
- Материалметалл, акрил, ткань
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветкоричневый, черный