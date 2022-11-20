Характеристики товара
Описание
Подвесной люстра Aramco в классическом стиле. Плафоны обтянуты тканью для мягкого рассеивания света. Металлический каркас цвета хром состоит из плавных линий с хрустальными подвесками, которые дополняют изящный дизайн светильника. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. С площадью освещения 18 кв.м люстра станет идеальным вариантом для больших комнат.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 48*34*18
Вес брутто: 4
Объем: 0,029
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Ширина670 мм
- Длина670 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, золотой