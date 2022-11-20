Характеристики товара
Описание
Современная потолочная люстра в лаконичном исполнении из коллекции Circle в стиле модерн. Плафоны в виде шаров выполнены из светлого матового стекла и соединены в единую композицию на металлическом основании. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 48*48*35
Вес брутто: 3,2
Объем: 0,080
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Диаметр600 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый