Характеристики товара
Описание
Утонченный и лаконичный дизайн потолочной люстры из коллекции Lumi выполнен в современном стиле. Металлическое основание и сдержанные плафоны из светлого матового стекла напоминают цветы. Такая изящная люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 6
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 30*20*15
Вес брутто: 2,5
Объем: 0,010
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Диаметр400 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, серебряный