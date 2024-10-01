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Настольная лампа "Помпеи"

Артикул: CH-048-870
50 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа “Помпеи” – это естественная текстура и форма в виде шара, которые придают ей неповторимый вид, привлекая к себе внимание и создавая приятную атмосферу. Основание лампы выполнено в карамельных и мягких серых тонах, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Оно изготовлено из натурального камня – алебастр. Каждая лампа имеет свою индивидуальность и неповторимость, что делает ее особенной и эксклюзивной. Мягкое и безмятежное сияние света, рассеиваемое белым хлопковым абажуром, создает приятную атмосферу и расслабляющую обстановку. Лампа “Помпеи” подходит для комнаты любого стиля – от классического до современного. Она идеально дополнит шикарную тумбочку в спальне или станет изысканным украшением роскошного уголка для чтения в гостиной.

Размер: 40,5 см. х Ø 20 см.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Степень защиты: IP20.
Длина провода: 1,4 м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Диаметр300 мм
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветбежевый, белый

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