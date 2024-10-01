Характеристики товара
Описание
Настольная лампа “Милуоки” окрашена в гладкий хромированный цвет, которые придаёт ей современный и утонченный вид. Основание этой лампы выполнено в форме хрустального полированного шара, что создает эффектное сочетание материалов. Лампа привлечет внимание своим дизайном, и станет настоящим украшением вашего интерьера. Настольная лампа “Милуоки” также оснащена конусным абажуром из высококачественного льна, который подчеркивает ее изысканность и придает комфортный свет. Осветите вашу комнату мягким, но достаточным светом для чтения, работы или просто для создания приятной атмосферы в помещении. Она прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, будь то современный или классический. Позвольте этой элегантной лампе добавить стиля и функциональности в ваш дом или офис, и наслаждайтесь уютной и приятной атмосферой, которую она создаст.
Размер: 41 см. х 28 см. х 28 см.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Степень защиты: IP20.
Длина провода: 1,4 м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина280 мм
- Высота420 мм
- Материалметалл, хлопок, хрусталь
- Мощность40 Вт
- ЦокольE14
- Цветбежевый, белый