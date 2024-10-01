Товар в корзине. Перейти
Настольная лампа "Милуоки" silver - фото 1Настольная лампа "Милуоки" silver - фото 2Настольная лампа "Милуоки" silver - фото 3

Настольная лампа "Милуоки" silver

Артикул: CH-048-871
30 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра "Норвич"
Фотография товара Люстра "Норвич" от компании ChiedoCover.
Следующий Настольная лампа "Помпеи"
Фотография товара Настольная лампа "Помпеи" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Настольная лампа “Милуоки” окрашена в гладкий хромированный цвет, которые придаёт ей современный и утонченный вид. Основание этой лампы выполнено в форме хрустального полированного шара, что создает эффектное сочетание материалов. Лампа привлечет внимание своим дизайном, и станет настоящим украшением вашего интерьера. Настольная лампа “Милуоки” также оснащена конусным абажуром из высококачественного льна, который подчеркивает ее изысканность и придает комфортный свет. Осветите вашу комнату мягким, но достаточным светом для чтения, работы или просто для создания приятной атмосферы в помещении. Она прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, будь то современный или классический. Позвольте этой элегантной лампе добавить стиля и функциональности в ваш дом или офис, и наслаждайтесь уютной и приятной атмосферой, которую она создаст.

Размер: 41 см. х 28 см. х 28 см.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Степень защиты: IP20.
Длина провода: 1,4 м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина280 мм
  • Высота420 мм
  • Материалметалл, хлопок, хрусталь
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветбежевый, белый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Настольная лампа Demitas, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Настольная лампа Demitas

42
Настоящее фото товара Настольная лампа Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Настольная лампа Bouquet

34
Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA

30
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V2561-1T Mae 1*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V2561-1T Mae 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49046
9 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V2561-1T Mae 1*E27*60W

30
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60W

41
В наличии 174 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59057
5 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W

30
В наличии 4 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Настольная лампа Канзас, Венге Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Канзас, Венге Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Настольная лампа Канзас, Венге Хром

44
Настоящее фото товара Торшер Такса, произведённого компанией ChiedoCover
от60 190
Оптовая цена

Торшер Такса

34
Фотография товара Настольная лампа Амьен белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Амьен белая, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена

Настольная лампа Амьен белая

50
Фотография товара Настольная лампа ST LUCE SL1148.314.01 CODDA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа ST LUCE SL1148.314.01 CODDA, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Настольная лампа ST LUCE SL1148.314.01 CODDA

31

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Торшер Bergamo темный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Торшер Bergamo темный

37
Настоящее фото товара Подвесной светильник Dallas №4, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Dallas №4

45
Фотография товара Люстра подвесная V1134-6P Violetta 6*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V1134-6P Violetta 6*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Люстра подвесная V1134-6P Violetta 6*E14*60W

43
Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

37
Настоящее фото товара Торшер Nevada красный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 190
Оптовая цена

Торшер Nevada красный

42
Фотография товара Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 6 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 6 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 6 ламп

31
Фотография товара Люстра подвесная V1171-3P Vesta 3*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V1171-3P Vesta 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Люстра подвесная V1171-3P Vesta 3*E27*60W

44
Настоящее фото товара Трековый светильник Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Трековый светильник Ринг

40
Фотография товара Светильник лофт Трапеция XXX от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция XXX, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Светильник лофт Трапеция XXX

47
Фотография товара Бра Рандом, прозрачный, 1 лампа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Рандом, прозрачный, 1 лампа , произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Бра Рандом, прозрачный, 1 лампа

41

Другие товары из раздела настольные светильники

Настоящее фото товара Настольная лампа Estudo белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Настольная лампа Estudo белый

39
Настоящее фото товара Настольная лампа Riverside, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Настольная лампа Riverside

49
Настоящее фото товара Настольная лампа Grace белая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Настольная лампа Grace белая

31
Фотография товара Светильник настольный 01529 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный 01529, произведённого компанией ChiedoCover
от38 690

Светильник настольный 01529

52
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V2621-1T Katar 1*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V2621-1T Katar 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79027
11 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V2621-1T Katar 1*E27*60W

46
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V2641-1T Trio 1*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V2641-1T Trio 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99015
15 190 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V2641-1T Trio 1*E27*60W

40
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V4071-1T Nasty от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V4071-1T Nasty, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V4071-1T Nasty

43
Фотография товара Настольный светильник Эсенлер, венге хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольный светильник Эсенлер, венге хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Настольный светильник Эсенлер, венге хром

41
Фотография товара Настольная лампа Томми, матовый хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Томми, матовый хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Настольная лампа Томми, матовый хром

37
Фотография товара Настольная лампа Мерида от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Настольная лампа Мерида

47

Товар в корзине

Настольная лампа "Милуоки" silver
Настольная лампа "Милуоки" silver
от 25 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Торшер Bergamo темный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Торшер Bergamo темный

37
Настоящее фото товара Подвесной светильник Dallas №4, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Dallas №4

45
Фотография товара Люстра подвесная V1134-6P Violetta 6*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V1134-6P Violetta 6*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Люстра подвесная V1134-6P Violetta 6*E14*60W

43
Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

37