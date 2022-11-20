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Настольная лампа Наоми

Артикул: CH-048-818
35 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: Е27. Напряжение: 220 Вольт. Длина провода 1,4 м. Тип розетки: евро.

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Основные характеристики

  • Высота640 мм
  • Диаметр370 мм
  • Материалметалл, акрил, хлопок, стекло
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольE-27
  • Цветсеребряный

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