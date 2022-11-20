Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: Е27. Напряжение: 220 Вольт. Длина провода 1,4 м. Тип розетки: евро.
Основные характеристики
- Высота640 мм
- Диаметр370 мм
- Материалметалл, акрил, хлопок, стекло
- Мощность60 Вт
- ЦокольE-27
- Цветсеребряный
Тип цоколя: Е27. Напряжение: 220 Вольт. Длина провода 1,4 м. Тип розетки: евро.
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