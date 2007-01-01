Характеристики товара
Описание
Диван Блок – это не только удобный предмет мебели, но и стильный элемент интерьера. Он изготовлен из качественных материалов, таких как экокожа и металл, что придает ему высокую прочность и долговечность.
Стильный дизайн дивана Дублина прекрасно подойдет для любого офиса, независимо от его стиля и цветовой гаммы. Он станет не только функциональным элементом, но и украшением интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина930 мм
- Глубина780 мм
- Высота720 мм
- Материалискусственная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет