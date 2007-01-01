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Настоящее фото товара Стул Даблин, бежевая ткань, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Даблин, бежевая ткань, массив бука
15 оценок
32 390
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Стул Даблин, бежевая ткань, массив бука - фото 1Стул Даблин, бежевая ткань, массив бука - фото 2Стул Даблин, бежевая ткань, массив бука - фото 3Стул Даблин, бежевая ткань, массив бука - фото 4Стул Даблин, бежевая ткань, массив бука - фото 5

Стул Даблин, бежевая ткань, массив бука

Артикул: CH-089-263
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Даблин способен удивлять гостей. Он производит невероятно сильное впечатление за счет своей фактуры и качества комплектующих материалов. С ним можно одновременно получить эстетическое наслаждение и удовлетворение от продуманности и функциональности.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:массив бука (цвет орех);

Материал основания:массив бука (цвет орех);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветрозовый, темный орех
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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