Характеристики товара
Описание
Стул Даблин способен удивлять гостей. Он производит невероятно сильное впечатление за счет своей фактуры и качества комплектующих материалов. С ним можно одновременно получить эстетическое наслаждение и удовлетворение от продуманности и функциональности.
Высота ножек:45 см.
Материал ножек:массив бука (цвет орех);
Материал основания:массив бука (цвет орех);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина590 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес7.8 кг
- Материалмассив бука
- Цветрозовый, темный орех
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет