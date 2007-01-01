Характеристики товара
Описание
Такая стильная и обольстительная кушетка станет настоящим украшением интерьера, создавая роскошную и богатую атмосферу. В спальне без такой кушетки просто не обойтись! Именно в этом помещении ее функционал проявляется в полной мере!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2030 мм
- Глубина900 мм
- Высота900 мм
- Глубина сиденья900 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес45 кг
- Материалмассив березы
- Цветбелый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет