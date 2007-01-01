Характеристики товара
Описание
Представляем вам уникальный комплект плетеных кресел ГРАС, который станет настоящим украшением вашего интерьера и идеальным уголком для отдыха на свежем воздухе. Эти стильные кресла, выполненные из прочного алюминия и искусственного ротанга, привнесут в ваше пространство нотки элегантности и уюта.
Почему стоит выбрать кресла ГРАС?
Эстетика и стиль: Уникальный дизайн с плавными линиями и сочетанием белого и голубого ротанга создаст атмосферу легкости и свежести. Эти кресла идеально впишутся в любой интерьер, будь то современная квартира или загородный дом.
Надежность и стойкость: Изготовленные из алюминиевой трубки с порошковым покрытием под дерево, кресла ГРАС не только красивы, но и невероятно прочны. Их диаметр и толщина гарантируют долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Комфорт на высшем уровне: Размеры 47x56x89 см обеспечивают идеальную поддержку для вашего тела, позволяя вам расслабиться в полной мере. Независимо от того, читаете ли вы книгу или наслаждаетесь чашечкой кофе, кресла ГРАС позаботятся о вашем комфорте.
Устойчивость к погодным условиям: Не бойтесь дождя или палящего солнца! Искусственный ротанг устойчив к атмосферным воздействиям, что делает эти кресла идеальными для использования как внутри, так и снаружи. Создайте свой идеальный уголок для отдыха на террасе, балконе или в саду!
Легкость в уходе: Забудьте о сложных процедурах чистки. Кресла ГРАС легко очищаются и не требуют особого ухода, что позволяет вам больше времени проводить в удовольствии.
Преобразите свой отдых с креслами ГРАС!
Не упустите возможность сделать ваш дом более комфортным и стильным. Комплект плетеных кресел ГРАС – это не просто мебель, это ваш новый уютный уголок, в котором будет приятно проводить время с любимыми. Освежите свой интерьер и создайте атмосферу гармонии и уюта!
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина470 мм
- Высота890 мм
- Материалротанг