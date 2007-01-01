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Кресло садовое Лайн, табак

Артикул: CH-028-477
50 оценок
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Фотография товара Кресло садовое Синти, мокко от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантное садовое кресло из искусственного ротанга. Широкое посадочное место и удобно-изогнутая спинка подарят комфорт Вам и вашим гостям. Высококачественная прочная рама из нержавеющего алюминия. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит интерьер вашего загородного дома и приусадебного участка. Кресло прослужит Вам ни один год как в помещении, так и на улице. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующего.

Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга.

Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина580 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота860 мм
  • Вес3.8 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки4 кг

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