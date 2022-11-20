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              -4%

              Подстолье чугунное 1282

              4.4
              Оптовая цена
              5 890 ₽6 090 ₽
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              Подстолье чугунное 1282
              Подстолье чугунное 1282
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              Основные характеристики

              • Высота720 мм
              • Длина600 мм
              • Ширина600 мм
              • Вес17 кг
              • Материал подстольячугун

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