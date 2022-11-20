+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции
            Фотография Подстолье металлическое Квадро от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Подстолье металлическое Квадро

            4.4
            Оптовая цена
            3 190 ₽
            от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
            В корзину Купить сейчас
            Быстрый заказ
            Подстолье металлическое Квадро
            Подстолье металлическое Квадро
            Итоговая сумма уточняется менеджером

            и принять условия Политики конфиденциальности

            Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

            О товаре

            Все характеристики

            Ваша оценка:

            Голос учтен

            Коммерческое предложение

            Скачайте предложение по этому товару
            Предыдущий товар в категории Подстолье Пентагон Б
            Подстолье Пентагон Б
            Следующий Подстолье металлическое барное Квадро
            Подстолье металлическое барное Квадро

            Видеообзор

            Характеристики товара

            Скачать инструкцию по эксплуатации

            Основные характеристики

            • Высота725 мм
            • Длина440 мм
            • Ширина440 мм
            • Вес14 кг
            • Материал подстольясталь

            С этим товаром покупают

            Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
            1 720 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чехол для стола 18
            Настоящее фото товара Ткань Savoy, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
            650 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Ткань Savoy, велюр
            Настоящее фото товара Ткань Velvet Lux, микровельвет, произведённого компанией ChiedoCover
            760 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Ткань Velvet Lux, микровельвет
            Настоящее фото товара Тюль Сетка Грек, произведённого компанией ChiedoCover
            1 890 ₽
            Оптовая цена
            5
            Тюль Сетка Грек
            Настоящее фото товара Тюль Микровуаль, произведённого компанией ChiedoCover
            1 890 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Тюль Микровуаль
            Настоящее фото товара Мармит вторых блюд ABAT Патша ЭМК-70М, произведённого компанией ChiedoCover
            73 500 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Мармит вторых блюд ABAT Патша ЭМК-70М
            Настоящее фото товара Сундук Eichholtz Filippo, произведённого компанией ChiedoCover
            62 490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Сундук Eichholtz Filippo
            Настоящее фото товара Столешница Камо 1, HPL, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            1 485 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Столешница Камо 1, HPL, круглая
            Настоящее фото товара Кресло Макаччи, произведённого компанией ChiedoCover
            15 490 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Кресло Макаччи
            Настоящее фото товара Торшер Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
            13 190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Торшер Comfort

            Другие товары из раздела подстолья в стиле лофт оптом

            Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
            5 650 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Подстолье металлическое Квадро Дуо
            Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
            2 780 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Подстолье металлическое Классика
            Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            4 250 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подстолье Альянс 80
            Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80 М, произведённого компанией ChiedoCover-40%
            В наличииХит
            2 430 ₽3 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подстолье Альянс 80 М
            Настоящее фото товара Подстолье Круз 60, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            3 170 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Подстолье Круз 60
            Настоящее фото товара Подстолье Круз 60 М, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            1 890 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подстолье Круз 60 М
            Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ КР, произведённого компанией ChiedoCover-22%
            Хит
            3 590 ₽4 590 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Подстолье чугунное Понтэ КР
            Настоящее фото товара Подстолье чугунное Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
            4 090 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Подстолье чугунное Севилья
            Настоящее фото товара Подстолье чугунное Верона КР, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            4 390 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Подстолье чугунное Верона КР
            Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
            3 120 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Подстолье металлическое Окто мини