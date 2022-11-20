Скамейка Элегант

11 оценок

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Скамейка Элегант

4.5
9 890 ₽
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Скамейка Челси
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Скамейка Модерн

Характеристики товара

Описание

Цена казана за скамью длиной 1200 мм

ширина 60 см

высота 83 см

Длина 0,6 - 3 м

Материал: металл, дерево

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