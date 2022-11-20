Цена казана за скамью длиной 1200 мм
ширина 60 см
высота 83 см
Длина 0,6 - 3 м
Материал: металл, дерево
Стул барный Валенсия, серый
Стул барный Валенсия, небесно-голубой
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Столешница Oxalit Maduro
Ковер прямоугольный синий LARE AQUA
Ковер прямоугольный черно-белый SCANDI
Ковер прямоугольный зеленый JUNGLE GREEN
Ковер прямоугольный голубой ATLANTIC BLUE
Скамейка Парабола
Скамейка парковая №11
Скамейка парковая №12
Скамейка парковая №13
Скамейка чугунная Верба
Скамейка парковая №14
Скамейка чугунная Ретро
Уличная урна 94130
Уличная урна для мусора Баррель 400
Уличная урна Элегант