Характеристики товара
Описание
Металлические опоры в количестве 3 штук изготовлены из чугуна путем художественного литья, покрыты порошковой полимерной краской, цвет RAL 9005. Сидение и спинка выполнены из строганного бруса хвойных пород соответствующей влажности строительных пиломатериалов отборного, 1-го сорта, сечением 40х60 мм. Брус обработан антисептической пропиткой с тонировочным составом цвет палисандр двух слоев и двух слоев защитного лака. Количество брусков в изделии 13 штук. Фурнитура для крепления деревянных брусков к металлическим опорам оцинкована
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина800 мм
- Длина3000 мм
- Материал каркасачугун
- Материал сиденьядерево