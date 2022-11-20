Скамья со спинкой

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Характеристики товара

Описание

Металлические опоры в количестве 3 штук изготовлены из чугуна путем художественного литья, покрыты порошковой полимерной краской, цвет RAL 9005. Сидение и спинка выполнены из строганного бруса хвойных пород соответствующей влажности строительных пиломатериалов отборного, 1-го сорта, сечением 40х60 мм. Брус обработан антисептической пропиткой с тонировочным составом цвет палисандр двух слоев и двух слоев защитного лака. Количество брусков в изделии 13 штук. Фурнитура для крепления деревянных брусков к металлическим опорам оцинкована

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина3000 мм
  • Материал каркасачугун
  • Материал сиденьядерево

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